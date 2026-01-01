O Relatório do Banco da Inglaterra sobre o Passivo Bancário (BoE Bank Liabilities Survey) fornece uma visão geral das alterações no saldo dos credores do país, o nível de capital e os preços de transferência no ambiente bancário.

O saldo e o volume do capital bancário afetam a massa monetária (a quantia de dinheiro que circula no sistema financeiro do país), as condições e os volumes de empréstimos a domicílios e a empresas, e, consequentemente, as perspectivas econômicas gerais do país. Além disso, a avaliação do passivo bancário contribui para a avaliação dos riscos sistêmicos.

A revisão é o resultado de uma pesquisa trimestral com representantes do sistema de crédito bancário e não bancário do Reino Unido sobre a situação nos últimos três meses e sobre as expectativas para o próximo trimestre. O questionário incluiu uma série de perguntas sobre o alcance e custo do crédito financeiro. Os entrevistados avaliam as mudanças não em termos quantitativos, mas, sim, relativos (numa escala de "muito forte/muito" a "muito fraco/pouco" etc.).

O crescimento do saldo global dos credores do Reino Unido pode afetar positivamente as cotações da libra esterlina.