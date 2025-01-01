L’enquête sur les passifs bancaires de la Banque d’Angleterre (BoE) traduit une modification du solde des prêteurs britanniques, du niveau de capital et des prix de transfert dans l’environnement bancaire.

L’équilibre et le volume du capital bancaire affectent la masse monétaire (la quantité de monnaie circulant dans le système financier du pays), les conditions et les volumes des prêts aux ménages et aux entreprises et, par conséquent, les perspectives économiques nationales globales. En outre, l’évaluation des engagements bancaires contribue à l’évaluation des risques systémiques.

Il s’agit d’une enquête trimestrielle auprès des prêteurs bancaires et non bancaires qui sont interrogés sur la condition au cours des trois derniers mois et sur les prévisions pour les trois prochains mois. Le questionnaire comprend un certain nombre de questions sur les volumes et les prix des prêts. Les personnes interrogées évaluent les changements en termes relatifs (de « très fort/beaucoup » à « très faible/peu », etc.).

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.