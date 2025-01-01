İngiltere Merkez Bankası (BoE) Banka Yükümlülükleri Anketi, İngiltere borç verenlerinin dengesindeki değişimi yansıtmaktadır.

Son üç ayda ve önümüzdeki üç ayda durum hakkında sorulan bankacılık ve banka dışı kredi verenlerin üç ayda bir yaptığı bir ankettir. Anket, borç verme hacimleri ve fiyatları hakkında bir dizi soru içermektedir.

Göstergede artış GBP teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.