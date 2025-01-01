ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoInfoDouble 

InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства.

bool  InfoDouble(
   ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,     // идентификатор свойства
   double&                    var          // ссылка на переменную
   ) сonst

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор double-свойства из перечисления ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE.

var

[in]  Ссылка на переменную типа double для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).