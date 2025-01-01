- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoString
Получает значение указанного текстового свойства.
|
bool InfoString(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор текстового свойства из перечисления ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING.
var
[out] Ссылка на переменную типа string для размещения результата.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.
Примечание
Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).