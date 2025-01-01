InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства.

bool InfoInteger(

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long& var

) сonst

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор целочисленного свойства из перечисления ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.

var

[out] Ссылка на переменную типа long для размещения результата.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).