Order Получает ордер, на основании которого выполнена сделка. long Order() const Возвращаемое значение Ордер, на основании которого выполнена сделка. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).