Order

Получает ордер, на основании которого выполнена сделка.

long  Order() const

Возвращаемое значение

Ордер, на основании которого выполнена сделка.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).