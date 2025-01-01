- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
GetViewBetween
Получает от текущего сортированного множества подмножество, заданное минимальным и максимальным значением.
bool GetViewBetween(
Параметры
&array[]
[out] Массив для записи подмножества.
lower_value
[in] Минимальное значение диапазона.
upper_value
[in] Максимальное значение диапазона.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.