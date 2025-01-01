ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>GetViewBetween 

GetViewBetween

Получает от текущего сортированного множества подмножество, заданное минимальным и максимальным значением.

bool GetViewBetween(
   T&  array[],         // массив для записи
   T   lower_value,     // минимальное значение
   T   upper_value      // максимальное значение
   );

Параметры

&array[]

[out]  Массив для записи подмножества.

lower_value

[in]  Минимальное значение диапазона.

upper_value

[in]  Максимальное значение диапазона.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.