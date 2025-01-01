ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>IsSupersetOf 

IsSupersetOf

Определяет, является ли текущее сортированное множество надмножеством заданной коллекции или массива.

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool IsSupersetOf(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция для определения отношения
   );

Версия для работы с массивом.

bool IsSupersetOf(
   T&  array[]                     // массив для определения отношения
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция для определения отношения.

&collection[]

[in]  Массив для определения отношения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае, если текущее сортированное множество является надмножеством, иначе false.