Получает копию текущего сортированного множества, где все элементы расположены в обратном порядке.

bool GetReverse(
   T&  array[]     // массив для записи
   );

Параметры

&array[]

[out]  Массив для записи.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.