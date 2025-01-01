ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>ExceptWith 

ExceptWith

Выполняет операцию разности текущей и переданной коллекции (массива). То есть удаляет из текущей коллекции (массива) все элементы, которые есть также и в указанной коллекции (массиве).

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

void ExceptWith(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция
   );

Версия для работы с массивом.

void ExceptWith(
   T&  array[]                     // массив
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция, которая будет вычитаться из текущего сортированного множества.

&collection[]

[in]  Массив, который будет вычитаться из текущего сортированного множества.

Примечание

Результат записывается в текущую коллекцию (массив).