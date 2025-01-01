Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>Add AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Add Добавляет элемент в сортированное множество. bool Add( T value // значение элемента ); Параметры value [in] Значение элемента для добавления. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, иначе false. CSortedSet<T> Count