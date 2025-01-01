ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>Add 

Add

Добавляет элемент в сортированное множество.

bool Add(
    value     // значение элемента
   );

Параметры

value

[in]  Значение элемента для добавления.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.