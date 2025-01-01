Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>Contains AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Contains Определяет, содержит ли сортированное множество элемент с указанным значением. bool Contains( T item // искомое значение ); Параметры item [in] Искомое значение. Возвращаемое значение Возвращает true, если во множестве есть элемент с указанным значением, иначе false. Count Comparer