ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>UnionWith 

UnionWith

Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива). То есть добавляет в текущую коллекцию (массив) отсутствующие элементы из указанной коллекции (массива).

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

void UnionWith(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция
   );

Версия для работы с массивом.

void UnionWith(
   T&  array[]                     // массив
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция, с которой будет строиться сумма.

&collection[]

[in]  Массив, с которым будет строиться сумма.

Примечание

Результат записывается в текущую коллекцию (массив).