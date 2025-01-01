- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
UnionWith
Выполняет операцию объединения текущей и переданной коллекции (массива). То есть добавляет в текущую коллекцию (массив) отсутствующие элементы из указанной коллекции (массива).
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
|
void UnionWith(
Версия для работы с массивом.
|
void UnionWith(
Параметры
*collection
[in] Коллекция, с которой будет строиться сумма.
&collection[]
[in] Массив, с которым будет строиться сумма.
Примечание
Результат записывается в текущую коллекцию (массив).