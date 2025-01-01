- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
Overlaps
Определяет, пересекается ли текущее сортированное множество с заданной коллекцией или массивом.
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
|
bool Overlaps(
Версия для работы с массивом.
|
bool Overlaps(
Параметры
*collection
[in] Коллекция для определения пересечения.
&collection[]
[in] Массив для определения пересечения.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае, если между текущим сортированным множеством и коллекцией или массивом есть пересечение, иначе false.