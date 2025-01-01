ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>TryGetMin 

TryGetMin

Получает минимальный элемент из сортированного множества.

bool TryGetMin(
   T&  min     // переменная для записи значения
   );

Параметры

&min

[out]  Переменная, в которую будет записано минимальное значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.