SetEquals

Определяет, содержит ли текущее сортированное множество все элементы из заданной коллекции или массива.

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool SetEquals(

ICollection<T>* collection

);

Версия для работы с массивом.

bool SetEquals(

T& array[]

);

Параметры

*collection

[in] Коллекция для сопоставления элементов.

&collection[]

[in] Массив для сопоставления элементов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае, если в текущем сортированном множестве есть все элементы указанной коллекции или массива, иначе false.