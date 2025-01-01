ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CSortedSet<T> IsProperSubsetOf 

IsProperSubsetOf

Определяет, является ли текущее сортированное множество строгим подмножеством заданной коллекции или массива.

Версия для работы с коллекцией реализующей интерфейс ICollection<T>.

bool IsProperSubsetOf(
   ICollection<T>*  collection     // коллекция для определения отношения
   );

Версия для работы с массивом.

bool IsProperSubsetOf(
   T&  array[]                     // массив для определения отношения
   );

Параметры

*collection

[in]  Коллекция для определения отношения.

&collection[]

[in]  Массив для определения отношения.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если текущее сортированное множество является строгим подмножеством, иначе false.