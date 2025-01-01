IntersectWith

Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива). То есть оставляет в текущей коллекции только те элементы, которые имеются также и в указанной коллекции (массиве).

Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.

void IntersectWith(

ICollection<T>* collection

);

Версия для работы с массивом.

void IntersectWith(

T& array[]

);

Параметры

*collection

[in] Коллекция, с которой будет строиться произведение.

&collection[]

[in] Массив, с которым будет строиться произведение.

Примечание

Результат записывается в текущую коллекцию (массив).