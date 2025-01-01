ДокументацияРазделы
Remove

Удаляет вхождение указанного элемента из сортированного множества.

bool Remove(
    item     // значение элемента
   );

Параметры

item

[in]  Значение элемента, которое нужно удалить.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.