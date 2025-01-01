Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>Remove AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Remove Удаляет вхождение указанного элемента из сортированного множества. bool Remove( T item // значение элемента ); Параметры item [in] Значение элемента, которое нужно удалить. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, иначе false. Clear ExceptWith