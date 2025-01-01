ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>Comparer 

Comparer

Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации сортированного множества.

IComparer<T>* Comparer() const;

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>.