Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T> Comparer Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>, использующийся для организации сортированного множества. IComparer<T>* Comparer() const; Возвращаемое значение Возвращает указатель на интерфейс IComparer<T>.