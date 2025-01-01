Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCSortedSet<T>TryGetMax AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse TryGetMax Получает максимальный элемент из сортированного множества. bool TryGetMax( T& max // переменная для записи значения ); Параметры &max [out] Переменная, в которую будет записано максимальное значение. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, иначе false. TryGetMin CopyTo