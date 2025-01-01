ДокументацияРазделы
TryGetMax

Получает максимальный элемент из сортированного множества.

bool TryGetMax(
   T&  max     // переменная для записи значения
   );

Параметры

&max

[out]  Переменная, в которую будет записано максимальное значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.