DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCAppDialogDestroy 

Destroy

CAppDialog control deinitialization method.

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // reason code
)

Parameters

reason

[in]  Deinitialization reason code. REASON_PROGRAM is set by default.

Return Value

None.