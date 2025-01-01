MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCAppDialogDestroy CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Destroy CAppDialog control deinitialization method. virtual void Destroy( const int reason=REASON_PROGRAM // reason code ) Parameters reason [in] Deinitialization reason code. REASON_PROGRAM is set by default. Return Value None. Create OnEvent