ChartEvent
Virtual handler of the control events.
virtual bool ChartEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Event parameter of long type passed by reference.
dparam
[in] Event parameter of double type passed by reference.
sparam
[in] Event parameter of string type passed by reference.
Return Value
true - event processed, otherwise - false.