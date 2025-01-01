文档部分
OnnxRun

运行ONNX模型。

bool  OnnxRun(
   long    onnx_handle,  // ONNX会话句柄
   ulong   flags,        // 描述运行模式的标识
   ...                   // 模型的输入和输出
   );

参数

onnx_handle

[in]  通过OnnxCreateOnnxCreateFromBuffer创建的ONNX会话对象句柄。

flags

[in] ENUM_ONNX_FLAGS中的标识，描述运行模式：ONNX_DEBUG_LOGS和ONNX_NO_CONVERSION。

...

[in] [out]  模型输入和输出。

成功返回true，否则返回false。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。

ENUM_ONNX_FLAGS

ID

描述

ONNX_DEBUG_LOGS

输出调试日志

ONNX_NO_CONVERSION

禁用自动转换，按原样使用用户数据

ONNX_COMMON_FOLDER  

加载Common\Files文件夹的模型文件；该值等于FILE_COMMON标识

 

例如：

const long                             ExtOutputShape[] = {1,1};    // 模型输出形状
const long                             ExtInputShape [] = {1,10,4}; // 模型输入形状
#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]                   // 作为资源的模型
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart(void)
  {
   matrix rates;
//--- 获取10个柱形图
   if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,2,10))
      return(-1);
//--- 输入一组OHLC向量
   matrix x_norm=rates.Transpose();
   vector m=x_norm.Mean(0);               
   vector s=x_norm.Std(0);
   matrix mm(10,4);
   matrix ms(10,4);
//--- 填充归一化矩阵
   for(int i=0i<10i++)
     {
      mm.Row(m,i);
      ms.Row(s,i);
     }
//--- 标准化输入数据
   x_norm-=mm;
   x_norm/=ms;
//--- 创建模型
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- 指定输入数据形状
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- 指定输出数据形状
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- 将标准化输入数据转换为浮点类型
   matrixf x_normf;
   x_normf.Assign(x_norm);
//--- 在这里获取模型的输出数据，即价格预测
   vectorf y_norm(1);
//--- 运行模型
   if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))
     {
      Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- 将模型的输出值打印到日志中
   Print(y_norm);
//--- 进行反向转换，以获得预测价格
   double y_pred=y_norm[0]*s[3]+m[3];
   Print("price predicted:",y_pred);
//--- 已完成操作
   OnnxRelease(handle);
   return(0);
  };

