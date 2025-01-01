- ONNX支持
- 数据结构
OnnxRun
运行ONNX模型。
|
bool OnnxRun(
参数
onnx_handle
[in] 通过OnnxCreate或OnnxCreateFromBuffer创建的ONNX会话对象句柄。
flags
[in] ENUM_ONNX_FLAGS中的标识，描述运行模式：ONNX_DEBUG_LOGS和ONNX_NO_CONVERSION。
...
[in] [out] 模型输入和输出。
成功返回true，否则返回false。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。
ENUM_ONNX_FLAGS
|
ID
|
描述
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
输出调试日志
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
禁用自动转换，按原样使用用户数据
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
加载Common\Files文件夹的模型文件；该值等于FILE_COMMON标识
例如：
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // 模型输出形状
另见