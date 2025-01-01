- Soporte de ONNX
- Conversión de formatos
- Autoconversión de los datos
- Creación de un modelo
- Inicio del modelo
- Comprobación en el simulador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estructura de los datos
OnnxRun
Iniciar un modelo ONNX para su ejecución.
bool OnnxRun(
Parámetros
onnx_handle
[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
flags
[in] Las banderas ENUM_ONNX_FLAGS que describen el modo de inicio son ONNX_DEBUG_LOGS y ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Parámetros de entrada y salida del modelo.
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.
ENUM_ONNX_FLAGS
Identificador
Descripción
ONNX_DEBUG_LOGS
Muestra de logs de depuración
ONNX_NO_CONVERSION
Prohibición de conversión automática, use los datos del usuario tal cual
ONNX_COMMON_FOLDER
Carga del archivo del modelo desde la carpeta Common\Files, el valor es igual al indicador FILE_COMMON
Ejemplo:
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // formulario de datos de salida del modelo
