- Support ONNX
- Conversion de Formats
- Conversion automatique des types
- Création d'un modèle
- Exécution d'un modèle
- Exécuter dans le Testeur de Stratégie
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Structures de données
OnnxRun
Exécute un modèle ONNX.
bool OnnxRun(
Paramètres
onnx_handle
[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.
flags
[in] Indicateurs de ENUM_ONNX_FLAGS décrivant le mode d'exécution : ONNX_DEBUG_LOGS et ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Entrées et sorties du modèle.
Renvoie true en cas de succès ou false sinon. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.
ENUM_ONNX_FLAGS
ID
Description
ONNX_DEBUG_LOGS
Journaux de débogage de sortie
ONNX_NO_CONVERSION
Désactive la conversion automatique, utiliser les données utilisateur telles quelles
ONNX_COMMON_FOLDER
Charge un fichier de modèle à partir du dossier Common\Files ; la valeur est égale au drapeau FILE_COMMON
Exemple :
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forme de sortie du modèle
