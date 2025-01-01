const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forme de sortie du modèle

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // forme d'entrée du modèle

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[] // modèle en tant que ressource

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart(void)

{

matrix rates;

//--- récupère 10 barres

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,2,10))

return(-1);

//--- saisie d'un ensemble de vecteurs OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- remplissage des matrices de normalisation

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- normalisation des données d'entrée

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- crée le modèle

long handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- spécifie la forme des données d'entrée

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("Echec de OnnxSetInputShape, erreur ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- spécifie la forme des données de sortie

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("Echec de OnnxSetOutputShape, erreur ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- convertit les données d'entrée normalisées en type flottant

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- récupère les données de sortie du modèle ici, c'est-à-dire la prévision de prix

vectorf y_norm(1);

//--- exécute le modèle

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("Echec de OnnxRun, erreur ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- affiche la valeur de sortie du modèle dans le journal

Print(y_norm);

//--- effectue la transformation inverse pour obtenir le prix prédit

double y_pred=y_norm[0]*s[3]+m[3];

Print("prix prédit :",y_pred);

//--- opération terminée

OnnxRelease(handle);

return(0);

};