Справочник MQL5ONNX моделиПреобразование форматов
- Поддержка ONNX
- Преобразование форматов
- Автоконвертация данных
- Cоздание модели
- Запуск модели
- Проверка в тестере
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Структуры данных
Преобразование форматов
Формат ONNX является открытым, что позволяет сохранять в нем модели из различных средств машинного обучения. Этот формат поддерживается множеством платформ, включая Chainer, Caffee2 и PyTorch.
Одним из наиболее популярных инструментов для преобразовывания моделей в формат ONNX является ONNXMLTools от Microsoft.
Инструкции по установке и использованию ONNXMLTools доступны в репозитории на GitHub. В настоящее время поддерживаются следующие наборы средств:
- Keras (оболочка конвертора keras2onnx)
- Tensorflow (оболочка конвертора tf2onnx)
- scikit-learn (оболочка конвертора skl2onnx)
- Apple Core ML
- Spark ML (экспериментальный режим)
- LightGBM
- libscm;
- XGBoost;
- H2O
- CatBoost
Установка ONNXMLTools проста и описана на странице проекта https://github.com/onnx/onnxmltools#install, там же приведены некоторые примеры конвертации моделей.