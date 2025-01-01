Преобразование форматов

Формат ONNX является открытым, что позволяет сохранять в нем модели из различных средств машинного обучения. Этот формат поддерживается множеством платформ, включая Chainer, Caffee2 и PyTorch.

Одним из наиболее популярных инструментов для преобразовывания моделей в формат ONNX является ONNXMLTools от Microsoft.

Инструкции по установке и использованию ONNXMLTools доступны в репозитории на GitHub. В настоящее время поддерживаются следующие наборы средств:

Установка ONNXMLTools проста и описана на странице проекта https://github.com/onnx/onnxmltools#install, там же приведены некоторые примеры конвертации моделей.