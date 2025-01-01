#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// модель в виде ресурса



#define TESTS 10000 // количество тестовых выборок

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- создаём модель

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Cannot create model. Error ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- так как у модели не определены размеры входного тензора, задаём их явно

//--- первый индекс - размер пачки, второй индекс - размер серии, третий индекс количество серий (OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- так как у модели не определены размеры выходного тензора, задаём их явно

//--- первый индекс - размер пачки, должен соответствовать размеру пачки входного тензора

//--- второй индекс - количество предсказанных цен (мы предсказываем только Close)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- запускаем тесты

vector closes(TESTS); // вектор для хранения проверочных цен

vector predicts(TESTS); // вектор для хранения полученных предсказаний

vector prev_closes(TESTS); // вектор для хранения предпоследних цен



matrix rates; // матрица для получения серии OHLC

matrix splitted[2]; // две подматрицы для разделения серии на тестовую и проверочную

ulong parts[]={10,1}; // размеры разделяемых подматриц



//--- начинаем с предыдущего бара

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- получим 11 баров

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- делим матрицу на тестовую и проверочную

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- из проверочной матрицы берём цену Close

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- последний Close в тестируемой серии

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- тестовую матрицу из 10 баров отправляем в тест

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- ошибка выполнения

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- завершили работу

OnnxRelease(session_handle);

//--- оценим правильность движения предсказанной цены

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Подготовка данных и запуск модели |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // матрица для преобразованных входных данных

static vectorf output_data(1); // вектор для получения результата

static matrix mm(10,4); // матрица горизонтальных векторов Mean

static matrix ms(10,4); // матрица горизонтальных векторов Std



//--- на вход модели должен подаваться набор вертикальных векторов OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- нормируем цены

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- запускаем модель

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun error ",GetLastError());

return(0);

}

//--- обратно разнормируем цену из выходного значения

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}