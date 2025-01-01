- Supporto ONNX
OnnxRun
Esegue un modello ONNX.
|
bool OnnxRun(
Parametri
onnx_handle
[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
flags
[in] Flag da ENUM_ONNX_FLAGS che descrive la modalità di esecuzione: ONNX_DEBUG_LOGS e ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Ingressi e uscite del modello.
Restituisce true in caso di successo o false altrimenti. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.
ENUM_ONNX_FLAGS
|
ID
|
Descrizione
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Log di debug di output
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Disattiva la conversione automatica, utilizza i dati dell'utente come sono
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Carica un file modello dalla cartella Common\Files; il valore è uguale a FILE_COMMON flag
Esempio:
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // dimensione del modello d'uscita
