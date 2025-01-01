Справочник MQL5ONNX моделиOnnxGetOutputName
OnnxGetOutputName
Получение имени выходного параметра модели по индексу.
string OnnxGetOutputName(
Параметры
onnx_handle
[in] Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.
index
[in] Индекс выходного параметра, начиная с 0.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает имя выходного параметра, иначе NULL. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.