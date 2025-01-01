Cоздание модели

Есть несколько способов получить готовую модель в формате ONNX. Признанной библиотекой является ONNX Model Zoo, которая содержит несколько предварительно обученных моделей ONNX для разных типов задач. Достоинством данной коллекции является то, что в ноутбуке каждой модели содержатся ссылки на набор обучающих данных, а также ссылки на оригинальный научный документ, описывающий архитектуру модели.

Большинство платформ для машиного обучения использует Python, для установки среды выполнения ONNX для Python, используйте одну из следующих команд:

pip install onnxruntime # CPU build

pip install onnxruntime-gpu # GPU build

Для вызова среды выполнения ONNX в Python используйте следующую команду

import onnxruntime

session = onnxruntime.InferenceSession("path to model")

Входные и выходные данные для использования модели нужно смотреть в документации к соответствующей модели. Для просмотра модели можно также использовать такие средства визуализации, как Netron или WinML Dashboard. Среда выполнения ONNX также позволяет запрашивать метаданные модели и ее входные и выходные данные:

results = session.run(["output1", "output2"], {

"input1": indata1, "input2": indata2})

results = session.run([], {"input1": indata1, "input2": indata2})

Вы можете создавать ONNX модели прямо в терминале MetaTrader 5 или в среде разработки MetaEditor на Python.

Python в MetaTrader 5

Платформа MetaTrader 5 поддерживает работу со скриптами Python прямо из коробки. Для этого разработчики терминала предоставили и поддерживают модуль MetaTrader5 для Python — https://pypi.org/project/MetaTrader5.

Интегрированная среда разработки MetaEditor позволяет писать не только приложения на MQL5, но и запускать питоновские скрипты прямо из редактора. Для этого необходимо указать путь к исполняемому файлу в настройках MetaEditor:

Если Python отсутствует на вашем компьютере, нажмите "Установить", чтобы загрузить установочный файл.

Вы можете создать в MetaEdtior или загрузить в папку данных терминала скрипт на Python и сразу же запустить его по клавише F7 ("Компилировать"). После этого будет открыт терминал MetaTrader 5 и на текущем графике будет запущен скрипт. Сообщения из консоли Python (stdout, stderr) будут выведены в раздел "Ошибки".

Схема работы с моделями в MetaTrader 5

Язык MQL5 позволяет запускать ONNX модели прямо в терминале MetaTrader 5. Делается это в 3 шага:

Натренировать модель в сторонней платформе, например, в Python. Сконвертировать модель в ONNX Включить ONNX модель в советника с помощью ONNX-функций и запустить в терминале MetaTrader 5.

Python интеграция языка MQL5 позволяет запускать питоновский скрипт и сохранять ONNX модель в редакторе MetaEditor или даже запуском на графике в MetaTrader 5. Вы можете тренировать модель с помощью однажды написанного скрипта на Python с нужной вам периодичностью прямо в терминале. Так как библиотека содержит встроенные готовые функции для получения ценовых данных, которые можно подать на вход ONNX модели:

copy_rates_from - получает бары, начиная с указанной даты;

copy_rates_from_pos - получает бары, начиная с указанного индекса;

copy_rates_range - получает бары в указанном диапазоне дат;

copy_ticks_from - получает тики, начиная с указанной даты;

copy_ticks_range - получает тики за указанный диапазон дат.

Пример готовой модели #

Пример готовой ONNX модели вы можете найти в публичных проектах. Для этого необходимо предварительно активировать MQL5 Storage в Навигаторе, указав свой MQL5 логин в настройках MetaEditor с учетом регистра.

После активации найдите проект ONNX.Price.Prediction и присоединитесь к нему через команду контекстного меню.

Далее обновите проект из MQL5 Storage.

После этого вам станет доступен проект, в котором вы найдете готовую ONNX модель, два питоновских скрипта, MQL5 скрипт для работы проекта и файл MQL5 проекта (ONNX.Price.Prediction.mqproj).

Можно самостоятельно создать ONNX модель с помощью скрипта PricePredictionTraining.py, включенного в проект. Для этого необходимо предварительно из командной строки установить на компьютер необходимые модули.

python.exe -m pip install --upgrade pip

python -m pip install --upgrade tensorflow

python -m pip install --upgrade pandas

python -m pip install --upgrade scikit-learn

python -m pip install --upgrade matplotlib

python -m pip install --upgrade tqdm

python -m pip install --upgrade metatrader5

python -m pip install --upgrade onnx==1.12

python -m pip install --upgrade tf2onnx

python -m pip install --upgrade numpy

python -m pip install onnxruntime

После установки модулей откройте в MetaEditor скрип PricePredictionTraining.py и запустите его на исполнение кнопкой "Компилировать" или клавишей F7.

Перед запуском питоновского скрипта убедитесь, что терминал MetaTrader 5 подключен к серверу, на котором есть символ EURUSD. Например, подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo и проверьте в настройках терминала чек-бокс "Интеграция с Python"

В процессе тренировки сети MetaEditor будет выводить сообщения из питоновского скрипта, пока тренировка не завершится.

При достижении результата в 100% ONNX модель готова и сохраняется в папку проекта <каталог данных терминала>\MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction\Python.

Проверить полученную модель можно запуском второго скрипта PricePrediction.py по кнопке F7.