ДокументацияРазделы
Справочник MQL5ONNX моделиOnnxGetInputTypeInfo 

OnnxGetInputTypeInfo

Получение описания типа входного параметра у модели.

bool  OnnxGetInputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // хэндл сессии ONNX
   long           index,        // индекс параметра
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // описание типа параметра
   );

Параметры

onnx_handle

[in]  Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Индекс входного параметра, начиная с 0.

typeinfo

[out]  Структура OnnxTypeInfo, описывающая тип входного параметра.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.