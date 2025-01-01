Справочник MQL5ONNX моделиOnnxGetInputCount
- Поддержка ONNX
- Преобразование форматов
- Автоконвертация данных
- Cоздание модели
- Запуск модели
- Проверка в тестере
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Структуры данных
OnnxGetInputCount
Получение количества входных параметров модели ONNX.
long OnnxGetInputCount(
Параметры
onnx_handle
[in] Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает количество входных параметров, иначе -1. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.