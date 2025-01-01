Поддержка ONNX в MQL5

ONNX — это открытый формат, созданный для представления моделей машинного обучения. Данный стандарт определяет общий набор операторов и формат файлов, что позволяет разработчикам использовать модели на различных платформах и средах исполнения, с применением различных инструментов и компиляторов.

Таким образом, открытый формат ONNX позволяет получать и перемещать модели машиннного обучения между разными платформами и инструментами машинного обучения. Именно поэтому поддержка ONNX добавлена в язык MQL5 — разработчики ИИ могут запускать созданные модели в высокопроизводительной среде исполнения на платформе MetaTrader 5.

Язык MQL5 не уступает по скорости выполнения приложениям на С++. Результаты выполнения стандартных тестов на языках MQL5 и C++ подтверждают это. Чем ниже столбик, тем меньше времени затрачено на выполнение, тем лучше результат (время в миллисекундах ). Тесты проведены на Windows 10 (build 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz, Memory: 65457 Mb.

С новыми асинхронными торговыми операциями и нативной поддержкой ONNX открываются новые возможности, которые раньше были доступны только избранным профессионалам и институциональным трейдерам. Поддержка ONNX в MQL5 позволяет трейдерам обучать модели для финансовых рынках в предпочитаемой среде разработки и затем торговать с низкими сетевыми издержками, на высокой скорости обновления стакана и с использованием асинхронной отсылки приказов.

В данный момент ONNX разрабатывается и поддерживается совместно такими компаниями как Microsoft, Facebook, Amazon и другими партнерами, что дает гарантию дальнейшего развития этого проекта с открытым исходным кодом.