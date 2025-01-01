- ONNX 지원
- 포맷 변환
- 자동 데이터 유형 변환
- 모델 생성
- 모델 실행
- 전략 테스터에서 실행
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 데이터 구조
OnnxRun
ONNX 모델을 실행.
|
bool OnnxRun(
패러미터
onnx_handle
[in] 다음을 통해 생성된 ONNX session 객체 핸들 OnnxCreate or OnnxCreateFromBuffer.
flags
【in】 ENUM_ONNX_FLAGS의 플래그로 실행 모드를 설명: ONNX_DEBUG_LOGS 및 ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] 모델 입력과 출력.
성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환. error 코드를 얻기 위해서는 GetLastError 함수를 호출합니다.
ENUM_ONNX_FLAGS
|
ID
|
설명
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
디버그 로그 출력
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
자동 변환을 비활성화하고 사용자 데이터를 그대로 사용
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Common\Files 폴더에서 모델 파일을 로드합니다; 값은FILE_COMMON flag와 같습니다.
예:
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // 모델 출력 쉐이프
