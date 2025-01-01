ДокументацияРазделы
OnnxGetInputName

Получение имени входного параметра модели по индексу.

string  OnnxGetInputName(
   long   onnx_handle,  // хэндл сессии ONNX
   long   index         // индекс параметра
   );

Параметры

onnx_handle

[in]  Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Индекс входного параметра, начиная с 0.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает имя входного параметра, иначе NULL. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.