OnnxRun

Ausführen eines ONNX-Modells.

bool OnnxRun(

long onnx_handle,

ulong flags,

...

);

Parameter

onnx_handle

[in] Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

flags

[in] Die Flags aus ENUM_ONNX_FLAGS, die den Ausführungsmodus beschreiben: ONNX_DEBUG_LOGS und ONNX_NO_CONVERSION.

...

[in] [out] Eingänge und Ausgänge des Modells.

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.

ENUM_ONNX_FLAGs

ID Beschreibung ONNX_DEBUG_LOGS Ausgabe der Debugging-Logs ONNX_NO_CONVERSION Automatische Konvertierung deaktivieren, Nutzerdaten so verwenden, wie sie sind ONNX_COMMON_FOLDER Laden einer Modelldatei aus dem Ordner Common\Files; der Wert ist gleich dem Flag FILE_COMMON

Beispiel:

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // Form der Modellausgänge

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // Form der Modelleingänge

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[] // Modell als Resource

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart(void)

{

matrix rates;

//--- Abrufen von 10 Balken

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,2,10))

return(-1);

//--- Eingang einer Reihe von OHLC-Vektoren

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- die Normalisierungsmatrizen ausfüllen

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- Normalisieren der Eingangsdaten

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- Modell erstellen

long handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- Die Form der Eingangsdaten spezifizieren

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- Spezifikation der Form der Ausgangsdaten

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- konvertieren der normalisierten Eingänge in den Type float

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- hier die Ausgangsdaten des Modells abrufen, d. h. die Preisvorhersage

vectorf y_norm(1);

//--- Ausführen des Modells

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- Ausdrucken der Ausgangswerte des Modells in das Protokoll

Print(y_norm);

//--- die Rücktransformation durchführen, um den voraussichtlichen Preis zu erhalten

double y_pred=y_norm[0]*s[3]+m[3];

Print("price predicted:",y_pred);

//--- abgeschlossene Operation

OnnxRelease(handle);

return(0);

};

Siehe auch

OnnxSetInputShape, OnnxSetOutputShape