- ONNX Unterstützung
- Format-Konvertierung
- Automatische Konvertierung von Datentypen
- Erstellen eines Modells
- Ausführung eines Modells
- Ausführen im Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Datenstrukturen
OnnxRun
Ausführen eines ONNX-Modells.
bool OnnxRun(
Parameter
onnx_handle
[in] Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.
flags
[in] Die Flags aus ENUM_ONNX_FLAGS, die den Ausführungsmodus beschreiben: ONNX_DEBUG_LOGS und ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Eingänge und Ausgänge des Modells.
Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.
ENUM_ONNX_FLAGs
ID
Beschreibung
ONNX_DEBUG_LOGS
Ausgabe der Debugging-Logs
ONNX_NO_CONVERSION
Automatische Konvertierung deaktivieren, Nutzerdaten so verwenden, wie sie sind
ONNX_COMMON_FOLDER
Laden einer Modelldatei aus dem Ordner Common\Files; der Wert ist gleich dem Flag FILE_COMMON
Beispiel:
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // Form der Modellausgänge
