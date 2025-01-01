ДокументацияРазделы
Получение описания типа выходного параметра у модели.

bool  OnnxGetOutputTypeInfo(
   long           onnx_handle,  // хэндл сессии ONNX
   long           index,        // индекс параметра
   OnnxTypeInfo&  typeinfo      // описание типа параметра
   );

Параметры

onnx_handle

[in]  Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Индекс выходного параметра, начиная с 0.

typeinfo

[out]  Структура OnnxTypeInfo, описывающая тип выходного параметра.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.