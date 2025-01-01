- ONNXサポート
- フォーマット変換
- データ型の自動変換
- モデルの作成
- モデルの実行
- ストラテジーテスターでの実行
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- データ構造体
ONNXモデルを実行します。
|
bool OnnxRun(
パラメータ
onnx_handle
[in] OnnxCreateまたは OnnxCreateFromBufferで作成されたONNXセッションオブジェクトハンドル
フラグ
[in] 実行もウドを示す、ENUM_ONNX_FLAGS空のフラグ（ONNX_DEBUG_LOGS、 ONNX_NO_CONVERSION）
...
[in] [out] モデルの入出力。
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。エラーコードの取得にはGetLastError関数が呼ばれます。
ENUM_ONNX_FLAGS
|
ID
|
説明
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
出力デバッグログ
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
自動変換を無効にし、ユーザーデータをそのまま使用します
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Common\Filesフォルダからモデルファイルを読み込みます。値はFILE_COMMONフラグと同じです。
例：
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // モデルの出力形状
