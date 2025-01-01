OnnxCreateFromBuffer

Crea una sessione ONNX, caricando un modello da un array di dati

long OnnxCreateFromBuffer(

const uchar& buffer[],

ulong flags

);

Parametri

buffer

[in] Array con dati del modello ONNX.

flags

[in] Flag da ENUM_ONNX_FLAGS, che descrive la modalità di creazione del modello: ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.

Valore Restituito

L'handle della sessione creata o INVALID_HANDLE se si verifica un errore. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.