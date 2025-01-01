MQL5 RiferimentoModelli ONNXOnnxCreateFromBuffer
- Supporto ONNX
- Conversione Di Formato
- Conversione automatica del tipo di dati
- Creazione di un Modello
- Esecuzione di un modello
- Eseguire nello Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Strutture dati
OnnxCreateFromBuffer
Crea una sessione ONNX, caricando un modello da un array di dati
|
long OnnxCreateFromBuffer(
Parametri
buffer
[in] Array con dati del modello ONNX.
flags
[in] Flag da ENUM_ONNX_FLAGS, che descrive la modalità di creazione del modello: ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.
Valore Restituito
L'handle della sessione creata o INVALID_HANDLE se si verifica un errore. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.