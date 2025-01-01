Nachschlagewerk MQL5ONNX ModelleOnnxCreateFromBuffer
- ONNX Unterstützung
- Format-Konvertierung
- Automatische Konvertierung von Datentypen
- Erstellen eines Modells
- Ausführung eines Modells
- Ausführen im Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Datenstrukturen
OnnxCreateFromBuffer
Erstellen einer ONNX-Sitzung, laden eines Modells aus einem Datenarray.
long OnnxCreateFromBuffer(
Parameter
buffer
[in] Array mit den Daten des ONNX-Modells.
flags
[in] Flags aus ENUM_ONNX_FLAGS, die den Modus der Modellerstellung beschreiben: ONNX_COMMON_FOLDER und ONNX_DEBUG_LOGS.
Rückgabewert
Das Handle der erstellten Sitzung oder INVALID_HANDLE, wenn ein Fehler auftritt. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.