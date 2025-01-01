DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5ONNX ModelleOnnxCreateFromBuffer 

OnnxCreateFromBuffer

Erstellen einer ONNX-Sitzung, laden eines Modells aus einem Datenarray.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // Array-Referenz
   ulong         flags       // Flags für die Modellerstellung
   );

Parameter

buffer

[in] Array mit den Daten des ONNX-Modells.

flags

[in] Flags aus ENUM_ONNX_FLAGS, die den Modus der Modellerstellung beschreiben: ONNX_COMMON_FOLDER und ONNX_DEBUG_LOGS.

Rückgabewert

Das Handle der erstellten Sitzung oder INVALID_HANDLE, wenn ein Fehler auftritt. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.