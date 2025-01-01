문서화섹션
OnnxCreateFromBuffer

데이터 배열에서 모델을 로드하여 ONNX 세션을 만듭니다.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // 배열 참조
   ulong         flags       // 모델 생성 플래그
   );

패러미터

buffer

[in] ONNX 모델 데이터가 있는 배열

flags

【in】ENUM_ONNX_FLAGS 플래그 모델 생성 모드 설명: ONNX_COMMON_FOLDER 및 ONNX_DEBUG_LOGS.

반환 값

생성된 세션의 핸들 또는INVALID_HANDLE은 오류가 발생할 경우. error 코드 호출을 위한 GetLastError 함수.