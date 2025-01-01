DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxCreateFromBuffer 

Veri dizisinden model yükleyerek ONNX oturumu oluşturur.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // dizi referansı
   ulong         flags       // model oluşturma bayrakları
   );

Parametreler

buffer

[in] ONNX model verilerini içeren dizi.

flags

[in] Model oluşturma modunu tanımlayan ENUM_ONNX_FLAGS numaralandırmasından bayraklar: ONNX_COMMON_FOLDER ve ONNX_DEBUG_LOGS.

Geri dönüş değeri

Oluşturulan oturumun tanıtıcısı veya hata oluşursa INVALID_HANDLE. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.