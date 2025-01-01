DocumentationSections
Référence MQL5Modèles ONNXOnnxCreateFromBuffer 

OnnxCreateFromBuffer

Crée une session ONNX, en chargeant un modèle depuis un tableau de données.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // référence de tableau
   ulong         flags       // flags de création du modèle
   );

Paramètres

buffer

[in] Tableau avec les données du modèle ONNX.

flags

[in] Drapeaux de ENUM_ONNX_FLAGS, décrivant le mode de création du modèle : ONNX_COMMON_FOLDER et ONNX_DEBUG_LOGS.

Valeur de Retour

Le handle de la session créée ou INVALID_HANDLE si une erreur se produit. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.