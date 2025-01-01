Référence MQL5Modèles ONNXOnnxCreateFromBuffer
- Support ONNX
- Conversion de Formats
- Conversion automatique des types
- Création d'un modèle
- Exécution d'un modèle
- Exécuter dans le Testeur de Stratégie
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Structures de données
OnnxCreateFromBuffer
Crée une session ONNX, en chargeant un modèle depuis un tableau de données.
|
long OnnxCreateFromBuffer(
Paramètres
buffer
[in] Tableau avec les données du modèle ONNX.
flags
[in] Drapeaux de ENUM_ONNX_FLAGS, décrivant le mode de création du modèle : ONNX_COMMON_FOLDER et ONNX_DEBUG_LOGS.
Valeur de Retour
Le handle de la session créée ou INVALID_HANDLE si une erreur se produit. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.