OnnxCreateFromBuffer

Crée une session ONNX, en chargeant un modèle depuis un tableau de données.

long OnnxCreateFromBuffer(

const uchar& buffer[],

ulong flags

);

Paramètres

buffer

[in] Tableau avec les données du modèle ONNX.

flags

[in] Drapeaux de ENUM_ONNX_FLAGS, décrivant le mode de création du modèle : ONNX_COMMON_FOLDER et ONNX_DEBUG_LOGS.

Valeur de Retour

Le handle de la session créée ou INVALID_HANDLE si une erreur se produit. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.