创建ONNX会话，从数据数组加载模型。

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // 数组参考
   ulong         flags       // 模型创建标识
   );

参数

buffer

[in] 使用ONNX模型数据的数组。

flags

[in] ENUM_ONNX_FLAGS中的标识，描述模型创建模式：ONNX_COMMON_FOLDER和ONNX_DEBUG_LOGS。

返回值

创建会话的句柄，或者出现错误时的INVALID_HANDLE。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。