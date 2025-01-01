- ONNX支持
- 格式转换
- 自动数据类型转换
- 创建模型
- 运行模型
- 运行策略测试
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 数据结构
OnnxCreateFromBuffer
创建ONNX会话，从数据数组加载模型。
|
long OnnxCreateFromBuffer(
参数
buffer
[in] 使用ONNX模型数据的数组。
flags
[in] ENUM_ONNX_FLAGS中的标识，描述模型创建模式：ONNX_COMMON_FOLDER和ONNX_DEBUG_LOGS。
返回值
创建会话的句柄，或者出现错误时的INVALID_HANDLE。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。