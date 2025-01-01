DocumentationSections
Create an ONNX session, loading a model from a data array.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // array reference
   ulong         flags       // model creation flags
   );

Parameters

buffer

[in] Array with ONNX model data.

flags

[in] Flags from ENUM_ONNX_FLAGS, describing the model creation mode: ONNX_COMMON_FOLDER and ONNX_DEBUG_LOGS.

Return Value

The handle of the created session or INVALID_HANDLE if error occurs. To obtain the error code, call the GetLastError function.