MQL5 ReferenceONNX modelsOnnxCreateFromBuffer
- ONNX Support
- Format Conversion
- Automatic data type conversion
- Creating a Model
- Running a model
- Validation in the Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Data structures
OnnxCreateFromBuffer
Create an ONNX session, loading a model from a data array.
|
long OnnxCreateFromBuffer(
Parameters
buffer
[in] Array with ONNX model data.
flags
[in] Flags from ENUM_ONNX_FLAGS, describing the model creation mode: ONNX_COMMON_FOLDER and ONNX_DEBUG_LOGS.
Return Value
The handle of the created session or INVALID_HANDLE if error occurs. To obtain the error code, call the GetLastError function.