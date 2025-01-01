Manual de referencia de MQL5Modelos ONNXOnnxCreateFromBuffer
- Soporte de ONNX
- Conversión de formatos
- Autoconversión de los datos
- Creación de un modelo
- Inicio del modelo
- Comprobación en el simulador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estructura de los datos
OnnxCreateFromBuffer
Crea una sesión de ONNX cargando el modelo desde un array de datos.
|
long OnnxCreateFromBuffer(
Parámetros
buffer
[in] Array con los datos ONNX del modelo.
flags
[in] Las banderas ENUM_ONNX_FLAGS que describen el modo de creación del modelo son ONNX_COMMON_FOLDER y ONNX_DEBUG_LOGS.
Valor retornado
Manejador para la sesión creada o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.