OnnxCreateFromBuffer

Crea una sesión de ONNX cargando el modelo desde un array de datos.

long OnnxCreateFromBuffer(

const uchar& buffer[],

ulong flags

);

Parámetros

buffer

[in] Array con los datos ONNX del modelo.

flags

[in] Las banderas ENUM_ONNX_FLAGS que describen el modo de creación del modelo son ONNX_COMMON_FOLDER y ONNX_DEBUG_LOGS.

Valor retornado

Manejador para la sesión creada o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.