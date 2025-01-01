DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Modelos ONNXOnnxCreateFromBuffer 

OnnxCreateFromBuffer

Crea una sesión de ONNX cargando el modelo desde un array de datos.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // enlace al array
   ulong         flags       // banderas para crear el modelo
   );

Parámetros

buffer

[in]  Array con los datos ONNX del modelo.

flags

[in] Las banderas ENUM_ONNX_FLAGS que describen el modo de creación del modelo son ONNX_COMMON_FOLDER y ONNX_DEBUG_LOGS.

Valor retornado

Manejador para la sesión creada o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.