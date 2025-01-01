ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxCreateFromBuffer 

OnnxCreateFromBuffer

ONNXセッションを作成し、データ配列からモデルを読み込みます。

long  OnnxCreateFromBuffer(
  const uchar& buffer[],   // 配列の参照
  ulong         flags       // モデル作成フラグ
  );

パラメータ

buffer

[in] ONNXモデルデータを含む配列

フラグ

[in] モデル作成モードを示す、ENUM_ONNX_FLAGSからのフラグ（ONNX_COMMON_FOLDER、ONNX_DEBUG_LOGS）

戻り値

作成されたセッションのハンドル。エラーが発生した場合はINVALID_HANDLEエラーコードの取得にはGetLastError関数が呼ばれます。