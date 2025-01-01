MQL5 リファレンスONNXモデルOnnxCreateFromBuffer
OnnxCreateFromBuffer
ONNXセッションを作成し、データ配列からモデルを読み込みます。
|
long OnnxCreateFromBuffer(
パラメータ
buffer
[in] ONNXモデルデータを含む配列
フラグ
[in] モデル作成モードを示す、ENUM_ONNX_FLAGSからのフラグ（ONNX_COMMON_FOLDER、ONNX_DEBUG_LOGS）
戻り値
作成されたセッションのハンドル。エラーが発生した場合はINVALID_HANDLE。エラーコードの取得にはGetLastError関数が呼ばれます。