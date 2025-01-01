Referência MQL5Modelos ONNXOnnxCreateFromBuffer
OnnxCreateFromBuffer
Cria uma sessão ONNX com carregamento de modelo a partir de uma matriz de dados
|
long OnnxCreateFromBuffer(
Parâmetros
buffer
[in] Matriz com dados do modelo ONNX.
flags
[in] Sinalizador de ENUM_ONNX_FLAGS, que descreve o modo de criação do modelo – ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.
Valor retornado
Identificador da sessão criada ou INVALID_HANDLE em caso de erro. Para obter o código do erro chame a função GetLastError.