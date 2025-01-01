OnnxCreateFromBuffer

Cria uma sessão ONNX com carregamento de modelo a partir de uma matriz de dados

long OnnxCreateFromBuffer(

const uchar& buffer[],

ulong flags

);

Parâmetros

buffer

[in] Matriz com dados do modelo ONNX.

flags

[in] Sinalizador de ENUM_ONNX_FLAGS, que descreve o modo de criação do modelo – ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.

Valor retornado

Identificador da sessão criada ou INVALID_HANDLE em caso de erro. Para obter o código do erro chame a função GetLastError.